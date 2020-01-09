國銀力挺中小企業見效，2019年新增放款有望創近五年新高。金管會銀行局9日公布，2019年前11月國銀對中小企業放款達6兆7,947億元、前11月新增3,567億元，不只超越年度目標2,700億元，達標率為132％，距離2017年的3,670億元僅距一步之遙。

銀行局官員分析，中小企業放款能逐年創新高，主要有四大原因。一是國銀對中小企業徵授信與風管能力愈來愈好，國銀對中小企業平均逾放率來到歷史新低的0.36％；二、信保基金的保證機制下，給中小企業更多資源；三、經濟部聯合輔導基金支持，國銀在信保、聯輔基金支持下更願意融資給中小企業。

四、去年度行政院指示，不能只拼放款量，放款戶數要一併納入2019年評等的重要因子，因此，2019年底前11月底總計增加3萬5,000戶左右的中小企業，總放款戶數已來到28萬4,000戶左右。

在個別銀行方面，銀行局指出，2019年前11月中小企業放款增加金額最多的前三名為土銀592億元、合庫328億元、國泰世華銀319億元；至於最後三名為台中銀，較2018年底減少88億元、星展銀減少48億元、遠東銀減少45億元。

據銀行局統計，截至2019年11月底止，國銀對中小企業放款餘額達6兆7,947億元，較上月增加495.03億元，前11月總計新增3,567億元，有望挑戰近五年新高，但銀行局指出，史上新高是2014年4034億元，該年目標為2400億元、達標率為168％。

銀行局也公布，近五年來中小企業放款金額為：2015年2,909億元、2016年2,792億元、2017年3,670億元、2018年3,355億元，2019年前11月己達3567億元，新增數字有機會超過2016年拿下近五年新高。

(工商 )