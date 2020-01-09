客思達-KY（2936）9日公布12月合併營收10.10億元，年增8.12％；累計2019年全年合併營收達117.37億元，較2018年微幅減少2.3％。

客思達指出，雖受中美貿易戰影響全球家具供應鏈重整、家具產品價格調漲等，使得美國整體家具市場成長力道放緩，唯客思達-KY表示，自2019年起積極拓展Coaster自有品牌知名度且創造品牌附加價值，分眾推出平價實用四大系列，可望進一步擴大品牌消費族群、並助Coaster市場占有率與品牌知名度提升，創造集團整體營運增添良好動能。

客思達-KY指出，為打造集團中長期營運良好成長引擎、提升集團於美國家具產業競爭利基，穩步推動集團業務重整，銷售面向除既有美國主要實體、線上通路客戶，並延伸至終端消費者，有助於增添新一波銷售表現。

展望2020年營運，客思達-KY持續推動集團全方位通路布局與數位轉型策略，致力精進營運效益、提升獲利品質為首要目標，在穩固既有線上電商平台Amazon、Wayfair等客戶銷售外，也積極聯合全美超過8千家中小型家具業者發展Online to Offline經營，透過將線上行銷資源導入線下實體門市以提升來客率，並由線下實體業者提供在地服務提升消費者購物體驗，並藉以增進客戶與公司的黏著度，除此之外，同步亦拓展大型及區域型連鎖實體零售業者供貨訂單契機，可望為集團營運創造良好發展條件。

(工商 )