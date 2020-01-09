江俊翰9日赴桃園出席資深藝人林義芳主導的「真功夫」音樂餐廳開幕活動，他透露日前已服完因涉毒被判刑的120小時勞動服務，現在仍因焦慮症、躁鬱症持續看心理醫生，尤其去年九月拍完民視《大時代》後失業至今數月沒有穩定收入，的確讓他精神上承受更大壓力，當年以男團「三片土司」出道的他，歌路其實滿寬廣的，日後也可能到這家餐廳駐唱，「算是賺點零用錢」！

真功夫音樂餐廳開幕，藝人徐亨、太保、海倫清桃、林義芳、盧靚、江俊翰、陳宇風等人齊聚。（林淑娟攝）

江俊翰說，在等待新工作的空檔，為轉移失業壓力的注意力，他盡量讓自己比較忙一點，除了持續運動、上禪修課，最近也把重心放到狗女兒「愛美麗」身上，幫牠成立粉絲團，想培養成為狗界明星，「牠的弟弟已經是廣告明星，牠也很有療癒效果。前幾天帶牠去淡水玩，路人都是跑去跟牠玩，沒人認出我！後半輩子搞不好是牠來養我！」最近他們還一起去上狗醫生課程，因為跟「愛美麗」接觸過的人都會變得很開心，他希望很有療癒效果的愛犬一生不要這麼單調、可以變得更有意義，將來和他一起做公益陪伴長者或生病的朋友

江俊翰說要秀愛犬「愛美麗」的醜照，但其實仍相當可愛。（林淑娟攝）

難得敞開心胸侃侃而談的他，特別感謝當時民視沒有放棄惹禍的他，讓他又能回去拍戲，「工作真的是讓人撫平傷口、轉移注意力的最好出口。」這段期間他也持續看心理醫師，「當有些壓力沒有適合說出來的管道，心理醫師是個可以傾訴又能開適當的藥物的好管道」，他說這幾年自己有焦慮症、躁鬱症，所以看到謝和弦新聞時，某部分也同情他，「因為只有有過這樣狀況的人才知道那種身體無法受到意志力克服的痛苦」。

被問到拍戲結交的好友時，江俊翰突然有感而發透露自己真的很感謝楊繡惠，「我發生事情時，其實跟繡惠姐還不熟，但她當時每天都傳簡訊給我，問我『吃飯了沒』、『今天好不好』、叫我要加油，她很擔心我，把我當成弟弟般關心，她的關心方式就是默默持續傳簡訊，不會多說什麼也不會帶給你壓力，是讓你很舒服的，她的舉動讓人覺得很溫暖」。

他說，原本對楊繡惠最早的印象就是《蓬萊仙山》，覺得她講話好敢、聲音好尖銳，不了解私下的她是怎樣的人，認識後才發現人真的不能被外表的第一印象影響，「即使我們一開始並沒有很多互動和接觸、真的不熟，但她非常善良，也非常孝順，是一個非常真心真意對朋友的好姊姊，這樣的人常會被騙跟吃虧。之前一直沒有機會講出我對她的感謝，今天是第一次講」。





(中時 )