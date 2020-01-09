民進黨新北市第八選區立委候選人江永昌力拚連任，再度推出跨黨派支持文宣，除了有蔡英文總統、賴清德推薦外，更有台北市長柯文哲、黃國昌及社會住宅聯盟召集人彭揚凱等人推薦，形同另類大咖站台，力拚最後衝刺。

文宣中列出蔡總統的推薦言論，蔡總統表示，「江永昌是一個非常陽光非常誠懇也腳踏實地的人，立法院有江永昌，我們覺得非常非常的驕傲，江永昌財經專業，是公認優秀立委。」3年多來，一起為台灣創實力、拚經濟，加薪減稅、產業創新，他功勞最大。

賴清德則指出，江永昌在地方爭取經費，停車場、交通的重大建設、學校的設施，都可以看到他的建設，「我們一起守護國會有表現，建設看得見的江永昌！」

黃國昌則在臉書公開推薦江永昌是財政委員會最認真的立法委員，一直很欣賞江永昌，黃國昌直言江永昌是民進黨內少數有勇氣，抗拒黨鞭背離民意的指揮，選擇堅持理念、履行政見、和年輕人站在一起的委員。

柯文哲則親自錄製影片推薦江永昌，影片中提到與江永昌是凱校同學，江永昌讓雙北Youbike的傷害險、責任險上路、解決紹興社區都更地上權法令障礙、協助華中橋增設匝道改善雙北交通、協調翡翠水庫原水管工程的前瞻預算，連印花稅，他也很願意聆聽、反映地方的困難。

柯文哲稱讚江永昌從過去到現在就是一個很認真、很願意做事的人，值得繼續把票投給他。彭揚凱則提到，江永昌在住宅推動、租賃專法、都更修法、紹興社區等公共議題，給予OURs及住盟相當多的協助，也充分感受到他問政的認真與堅持。

(中時 )