新北市長侯友宜今（9日）上午特別到新北市選舉委員會，慰勞選務工作人員辛勞。（葉書宏攝）

第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票，倒數兩天，新北市長侯友宜今（9日）上午特別到新北市選舉委員會，慰勞選務工作人員辛勞，感謝他們堅守崗位，也期許務必確保行政中立，讓選舉過程公平、公正，盡全力做到「零缺點」。

侯友宜表示，新北市選舉人數及投開票所數均為全國最高，因此選務工作壓力很大、複雜度很高，非常感謝同仁們的認真用心，一一完成各項工作。他也提到選舉這段時間，坊間流傳很多假消息，選委會立即出面澄清，提供民眾正確資訊，積極作為值得肯定。

新北市選委會已完成選情中心布置，侯市長參觀時指出，1月11日投開票當天，必須加強應變機制，隨時與中央選舉委員會保持視訊聯繫，掌握各種突發狀況，期盼大選順利圓滿落幕。

選委會表示，新北市此次選舉人數高達332萬1000多人，設立2559間投開票所，動員3萬4411人投入選務工作，每一項都是全國第一。另外，今日清晨7時，新北市所有的選票都已完成點交，安全送抵各區公所。

(中時 )