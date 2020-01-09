大陸童裝業淘帝-KY（2929）9日公布2019全年合併營收達71.70億元，改寫歷年新高記錄，較2018年成長6％。淘帝-KY表示，受惠第四季適逢中國童裝產業傳統旺季，以及電商業績大幅提升所致。

淘帝-KY指出，為搶灘年底聖誕節、元旦及農曆春節兩大銷售旺季，針對旗下TOPBI品牌於中國超過1,600家實體門市據點推動「百日衝刺銷售計劃」，並同步強化旗下共25個經銷商擬定因地制宜行銷推廣活動、提升門市形象及優化門市結構等策略，而開出第四季及全年營收新高成績。

淘帝-KY指出，近年集團積極雙向拓展線上電商、實體門市銷售表現，不僅2019年全年電商營收比重，較2018年的4％進一步提升至7％，為深化中國線上銷售布局，將於2020年第一季正式推出聚焦線上銷售的「Mini Topbi」次品牌，且看好中國電商消費市場潛力及網紅經濟崛起，亦規劃培育TOPBI品牌自家網紅，以期強化品牌與消費者社交互動並進而提升新一波銷售表現。

(工商 )