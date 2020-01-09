為打造金門風獅爺商貿物流園區，致力發展邊境貿易、跨境電商物流、免稅購物、保稅零售、娛樂、新創與特殊醫療七大塊產業，台開集團子公司台灣工商，9日與中華民國物流協會、易飛網等企業策略聯盟，三方共同簽署MOU合作備忘錄，將建立跨境運籌物流商貿產業平台。

台開集團董事長邱復生指出，未來將由台開風獅爺提供場域平台，讓更多海運、空運、物流快遞及電商等業者加入，開創未來新的物流與新零售趨勢。

邱復生表示，金門擁有良好地理位置，利用金門緊鄰廈門及福建沿海海西的地理優勢，配合成熟的電子商務平台及物流配送作業，金門可作為兩岸轉運樞紐，各國發往大陸的電商貨物及大陸出口海外及台灣的電商產品，也可至金門集結轉運，使金門得以建構成跨境物流轉運中心，帶動在地商貿、航運、物流等相關產業繁榮發展。

負責主導此平台建置的台開董事長室特助邱于芸表示，中國大陸非常喜歡台灣的有機食品、奶粉、水果等產品，讓金門透過台開的努力，貨暢其流，將兩岸三地物流、貨品安全送到客戶手中。

中華民國物流協會理事長王清風表示，金門到大陸是最近的點，台開有唯一在金門的保稅倉，將台灣運送到全球其它物品設在金門，再由金門轉到大陸廈門等近距離港口，再送到全世界，發揮台開金門保稅倉的優勢，讓金門物流中心成為全球的e-hub。

中華民國物流協會首席顧問王亮表示，跨境電商就是把傳統貿易碎片化，變成少量與多批次的運送，經由通關與快速遞送到客戶手中。

易飛網董事長陳雄智表示，以台開金門物流中心為基地，交通便捷相當重要，金門自2001年開放小三通後，就成為中轉大陸重要樞紐，2008年開放兩岸直航後，受影響仍小，仍穩坐地理位置優勢，金門到大陸廈門船班班次多，台灣各地到金門航班每週航班多，最近的台中到金門只要30分鐘，台北到金門也只要一小時左右。交通的便捷，有利此跨境運籌物流商貿產業平台吸引更多企業加入。

邱復生指出，台開建立此平台的用意，就是希望提供一個平台，讓更多人、更多產業進來，落實金門成為兩岸最強跨境運籌物流商貿基地。

(工商 )