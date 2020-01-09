演藝圈偶像製造機、前喬傑立總經理孫德榮，日前在「乾女兒」趙小僑的陪同下，前往國家戲劇院欣賞劉亮佐、孫可芳等人主演的原創音樂劇《台灣有個好萊塢》，這也是他首度去探「女婿」劉亮佐的班。他笑說，正當他前半段被劇情感動得狂掉淚時，後面竟出現大亮點，突然見到「偶像」現身舞台上的他忍不住開心驚呼：「是博恩耶！」

孫德榮自曝最近都在看《博恩夜夜秀》，很欣賞聰明、反應靈敏的博恩，因此當晚見到博恩竟現身飾演金馬獎主持人時，他坐在台下開心大叫，「他是我目前的偶像！這小孩真的很棒，很會念書，是讀建中和台大，長相也很好，肚子裡面很有文章，看他批評政治的模樣，不是草包，可以把無聊的東西講得超好笑。如果是我以前遇到他，一定會想簽下他，只是人家這樣聰明又留洋，家長也不見得會願意讓孩子走演藝圈，但他這樣的表現，沒進演藝圈真的太可惜！幸好現在有網路平台，可以讓他被看見，真的希望博恩愈來愈好！」

培養過許多大明星的孫德榮不好意思地說，乍見博恩時的自己，就像是歌迷看到偶像一樣激動，演出結束安排拍大合照時，他還主動要求要坐在博恩旁邊，「我趕走別人，問他：我可以坐你旁邊嗎？」可惜的是，拍完照就匆匆離開，無法多聊。

趙小僑日前揪恩師孫德榮一起欣賞音樂劇《台灣有個好萊塢》。（孫德榮提供）

孫德榮說，會去欣賞音樂劇，是因為這是與他情同父女的趙小僑日前人工受孕失敗後，第一次邀請他出門，所以他一定要去捧場，看著台上年過50的「女婿」劉亮佐宛如唱跳歌手載歌載舞，他還跟劉亮佐的兒子劉子銓說：「如果將來你爸爸有機會批評你唱得不好、舞跳得不好，你絕對要接受，因為爸爸實在太可圈可點！」他也有感於在台灣從事舞台劇、音樂劇的工作者真的非常辛苦，呼籲大家多走進劇院支持好戲。

(中時 )