講到提神，很多人的習慣是一杯咖啡。但如果吃堅果、西瓜，就不會有咖啡的副作用。

咖啡或許能短時間達到提神醒腦效果，一旦時間拉長，咖啡因效用消失之後，反而會讓人更疲倦。若能從天然食物提神，效果遠比咖啡來得好。

●堅果

杏仁、核桃、開心果等堅果因為富含優質的油脂及蛋白質，有助穩定血糖；不像咖啡中的咖啡因效用消退之後，反而出現疲累、情緒起伏大的狀況。而且堅果多含鎂、鋅等礦物質，是能量代謝的關鍵營養素。

不過要記得，適量就好，免得發胖。以杏仁果、開心果而言，一天以6～7顆的量為佳；核桃2顆；南瓜籽等則為20～30顆。

●酪梨

酪梨雖然油脂含量豐沛、熱量高，但也是對健康有益的油脂。其中的單元不飽和脂肪酸不易轉化成身體脂肪囤積，而作為能量來源。而且酪梨也富含維生素B群，有助提升元氣。早餐不妨來杯酪梨牛奶，或是酪梨吐司，讓一整天都元氣滿滿。

●蘋果

想醒腦，又想來點甜的，不妨吃個水果，會比一杯摩卡來得好。蘋果是個不錯的選擇，含有豐富的維生素，對身體能量代謝有助益。其他像是芭樂、奇異果也是不錯的選擇。

而且水果中的天然甜味不像咖啡裡的添加糖，吃了之後血糖容易起伏，反而容易疲倦。

想醒腦，又想來點甜的，不妨吃個水果，會比一杯摩卡來得好。（圖片來源：Pixabay）

●西瓜

西瓜水分多，富含維生素B1及B6，有助提升身體能量，且有助維持體內電解質平衡，是夏天裡天然的運動補給飲料。

●紅藜

複合式碳水化合物是長效能量補給的選擇之一，有助提升血清素濃度，讓你醒腦之外，還有幸福感。想吃好的穀物，不妨試試台灣紅藜。藜麥有「穀物之母」稱號，身為他近親的台灣紅藜，營養價值更勝藜麥。它的蛋白質是白米的2.4倍，還含有8種人體無法自行合成、穀類中含量偏低的必需胺基酸、膳食纖維、礦物質等，能補米飯的不足。

但還是要注意攝取量，澱粉類攝取太多，就算是全穀類，也容易使血清素濃度起伏過大，血清素下降後反而會更想睡。

●鮭魚

如果想在一天的起始充滿活力，omega-3脂肪酸是關鍵營養素。而鮭魚正是富含omega-3的食物來源；它還有蛋白質、維生素B6、菸鹼酸、核黃素等可以轉化能量的營養素。不妨試試將早餐的咖啡換成鮭魚三明治，或許會幫你能量加分。

●原味爆米花

沒有過多的鹽、油、糖，爆米花其實是低熱量、高營養的好零食。它的纖維高，又保留玉米的營養素如澱粉、玉米黃素，下午3點來點爆米花，是不錯的活力來源。

你可以自己做：把玉米粒平鋪於鍋中，加一點點鹽、糖或帕馬森乾酪，蓋上鍋蓋，以小火烘烤5分鐘，就可以享用無油低卡爆米花了。如果想要爆米花油亮、滋潤一點，只要慎選油品，加點芥花油、葡萄籽油即可。

(中時電子報)