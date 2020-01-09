5G競標進行到今（9）日已是第22天，戰況還是「煞不住」，本日結束時暫時得標價合計新臺幣1163.17億元，距離當年4G第一波釋照的1186億元，距離僅在咫尺，明天就有機會挑戰破天價紀錄。

本日10個回合之中，3.5GHz分別有3個回合沒有業者提出需求，僅一次達到下一回合單價升1.03倍的標準，仍沒有達到三個頻段、連續兩回合無業者提出需求的結標門檻。明日首個回合，該頻段單價就會增1.03倍。

NCC主秘蕭祈宏昨日指出，NCC立場應該尊重商業機制，不過還是呼籲電信業者要理性、冷靜，畢竟後續建設和資安維護都需要很多經費，希望業者考慮到整體成本。至於未來5G資費會不會太貴，他相信台灣通訊建設在4G的質優、價廉優點Ｍ，也會延續到5G，希望民眾樂觀以待。

NCC表示，各頻段暫時得標情形，3.5GHz頻段27個單位頻寬中，暫時得標27個單位頻寬，暫時得標價1146.69億元，其中27個單位頻寬以當前回合價(第220回合) 42.47億元暫時得標，該頻段暫時得標金較底價上升371.9％；28GHz頻段25個單位頻寬中，暫時得標16個單位頻寬，暫時得標價16.48億元，其中16個單位頻寬以當前回合價1.03億元暫時得標；1.8GHz頻段暫無得標頻寬。

(中時 )