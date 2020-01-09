韓國瑜的造勢一次比一次催出更讓外界難以預料的人潮，倚賴的關鍵不是傳統組織動員，而是螞蟻雄兵一般的支持者，等待信號一響，就自動自發集結。今天晚上在凱道旁的仁愛路上，一位75歲，自溫哥華返台的孫伯伯，就是數十萬人當中的其中一人；他沒有便當，而是靜靜地吃著自己帶來的橘子，用到場的方式默默表達支持。他說，「我以前投給阿扁，但體驗過人民『巴肚扁扁』的日子後，我決定再賭一把，所以現在我回台灣要來投票了」。

「韓國瑜學歷不漂亮，樣子也不是說好看，但他實在，讓我願意相信他會說到做到。」孫伯伯說，當年阿扁競選總統時因為讓台灣民主有期待，所以投票支持；結果後來阿扁自己賺了幾億，支持他的人很多都是「巴肚扁扁」，實在讓人很失望。

「後來換了蔡英文，溫哥華很多台灣朋友都是台獨仔，所以4年前支持走李登輝路線的蔡英文，結果後來呢？這些人這一次都不想回台灣投票，因為台獨都是空，被騙了......」孫伯伯說，其實要說，大家都很會說，談政見，每個人都很能講，但這麼久了，他知道政治人物最重要的不是說了什麼，而是說到有沒有做到。

問他為何支持韓國瑜？什麼特質吸引他？孫伯伯說，就是「實在敢做、願意認錯」。他說，台灣政壇，不管國民黨還是民進黨，有哪個政治人物敢公開指責自己的政黨說你錯了？馬英九當總統人不壞，但真的就是軟，結果韓國瑜說出來了，而且還公開向人民認錯道歉了。

「韓國瑜為什麼會這麼被這樣相信？因為他把老百姓心裡想說的話、受到的苦戳破了，而且就只有他願意這樣說」，孫伯伯說，他已經75歲，對政治他心中沒有藍綠，只有國家，所以看著蔡英文每天喊主權，結果斷了7個邦交國，等於是斷了7個主權，為什麼還敢說要顧主權？

因此，孫伯伯說，這次就是抱著「賭最後一把」的想法，決定從加拿大回台灣投票，希望的就是台灣不能再空下去了，也不能再不走出去了。

韓國瑜今晚凱道造勢，截至晚間7點，人潮已從凱道上的景福門圓環，往南蔓延至愛國西路口，往北則是蔓延至青島東路口，橫向人潮長度長達1.1公里。(圖/李俊毅攝)

國民黨總統候選人韓國瑜「台灣安全，人民有錢」凱道勝利晚會，支持者舉起手機亮起燈光，形成一片美麗的燈海。（姚志平攝）

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