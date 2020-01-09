現場直播】韓國瑜&張善政「台灣安全人民有錢」凱道勝利晚會

綜藝天后利菁今（9日）攜手荒謬大師沈玉琳主持韓國瑜凱道勝利晚會，她在台上也談到今天每個人來到這裡都有他的原因，沈玉琳是因錄節目結識韓國瑜，意外發現韓國瑜親民一面，而利菁也公開她2個挺韓原因，令台下數十萬支持者都大讚超中肯！

沈玉琳透露本來與韓國瑜互不相識，去年市長選舉為了節目去找韓國瑜錄影，意外發現韓國瑜心地善良、心直口快的一面，「他為什麼心直口快呢？因為他心念苦民，所以他無話不說，他也熱愛我們的庶民朋友。」

利菁聽了也忍不住猛點頭，稱若是大家能接觸韓國瑜，就可以發現韓國瑜就宛如朋友般，跟他講每句話他都會聽，沈玉琳：「就像鄰居阿伯！就是這麼親切、這麼自然。」

接著利菁也自爆最近粉絲團被人灌爆，但她仍無懼壓力，透露自己今天站在台上原因，她說藝人基本上都希望和平就好，而她支持韓國瑜的第一個大原因，就是希望愛與和平，「覆巢之下無完卵，我們沒有兩岸和平，我們談經濟都談不了，我們錢很重要欸。」至於第二個原因，利菁笑說是她公婆叫她一定要投，因為生意太差了。

沈玉琳感嘆雖然這3年有關單位一直告訴大家經濟數字是如何成長，但是人民的感受是最真實的，就覺得賺不到錢、苦哈哈，所以他總結利菁來現場原因，也剛好是現場大家來這裡的原因，那就是「台灣安全！人民有錢」。而稍早官方也宣布現場人數突破80萬人。

(中時電子報)