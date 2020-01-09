澳洲人幾乎每年都要對抗森林大火，但這次從2019年9月開始持續延燒，災情創數10年來最慘重。大火恐怕不只是澳洲人的事，已經有科學家擔心，將掀起全球性的連鎖效應。

澳洲森林大火延燒超過4個月，吞噬數百萬英畝土地，奪走超過5億隻動物性命。但位在南半球的澳洲，夏天才剛開始，代表接下來氣溫可能再往上升，高溫和濃煙都揮之不去。

儘管澳洲本週總算開始下雨，但要消滅這麼大規模的森林野火，至少要連下好幾週的雨才夠，目前雨量遠遠不足。死於大火中的5億隻動物更恐怕是低估，雪梨大學（University of Sydney）生態學家迪克曼（Chris Dickman）表示這個數據估算得相當保守，而且排除了蝙蝠、青蛙、無脊椎動物，如果把這些物種都算進來，可能有超過10億隻動物喪生。

無尾熊在大火中受創，除了燒死，渴死的也不計其數。（圖片來源：Pixabay）

「火積雲」形成大火還會繼續燒？

澳洲從2019年12月中旬開始就持續遭受熱浪侵襲，極端的高溫，再加上乾旱和強風，被認為是這次大火的主因。

澳洲的乾旱已長達3年，2019年更寫下當地史上最熱紀錄，而澳洲夏季至少還要持續到2月，氣溫短時間內不會大幅下降。加上氣候變遷效應讓全球「乾燥的地方更乾， 潮濕地區反而有更多雨量」，澳洲乾旱發生機率持續上升，可能再助長火勢，並催生讓火勢更惡化的「火積雲（Pyrocumulonimbus Clouds）」。

火積雲指的是濃煙及高溫往平流層竄升後凝結成的雲。火積雲雖然會產生雷雨，但也可能形成火龍捲，把餘燼帶到更遠的地方，使得火勢更大幅度蔓延，而且行進方向難以預測和防範。

天災與氣候變遷成惡性循環全球都遭殃？

除了火積雲可能把火勢帶往他處，大火增加空氣中的二氧化碳濃度，加劇氣候變遷，「氣候變遷讓天災變得更嚴重，天災又讓氣候變遷更惡化，」美國加州太平洋研究中心（Pacific Institute）氣候變遷學者格萊克（Peter Gleick）表示，這樣的惡性循環不但持續上演，更關鍵的是人類目前所見，僅僅是冰山一角，「我們現在只看到氣候變遷的其中一小部分，接下來幾年、幾十年還會有更多。如果目前各地的天災讓地球溫度上升1℃，代表接下來氣溫還可能再上升 1.5、2或是3℃，可以想像未來再發生天災，情況會有多嚴重，」他說。

澳洲2019年寫下當地史上最熱紀錄，加上乾旱和強風，釀成這次森林大火。（圖片來源：Pixabay）

更有一批科學家疾呼，再不採取行動就為時已晚，「我認為現在正是時候，讓大家正視氣候變遷的危險性，氣候變遷不是遙遠的未來，而是眼前的難題，」美國賓州州立大學（Pennsylvania State University）大氣科學家曼恩（Michael Mann）警告。

在澳洲大火之前，包括美國加州、亞馬遜雨林都曾爆發森林大火，科學家認為極端氣候助長了火勢。（圖片來源：Pixabay）

澳洲不是個案極端將成常態？

儘管仍有科學家認為，澳洲大火與氣候變遷無關，甚至也有人提出背後原因是蓄意縱火。但這樣的大火並不是澳洲獨有，2019年包括美國加州、俄羅斯與亞馬遜雨林都爆發森林大火，「這很清楚地顯示了極端氣候與氣候變遷間的關係，」格萊克表示。

曼恩也警告，只要破紀錄的高溫和乾旱持續發生，就可能再爆發大規模野火。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在火勢最猛的時候，竟然跑到美國夏威夷度假，在這次事件中被轟得滿頭包，也反映各國政府恐怕都還沒正視問題的嚴重性，忽視極端氣候將是全球性的威脅，「現在如果還有人要說氣候變遷與澳洲大火持續惡化無關，那就是一點也不誠實，」格萊克強調。

資料來源：CNN、New York Times、Time

(中時電子報)