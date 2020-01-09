新台幣太強，壽險業獲利就走弱。新光金控9日公告去年12月自結獲利，單月稅後虧損25.11億元，主要是子公司新光人壽因新台幣大幅升值，單月匯兌成本逾60億元，單月稅後虧31.96億元，讓母公司新光金亦出現單月虧損，但累計新光金去年全年稅後獲利166.06億元，則是創金控創立以來的獲利金額新高。

新台幣2019年第四季大幅升值9.36角，單季升值幅度達3％，讓壽險業匯兌成本大幅增加，新壽去年10月即因新台幣單月升值1.87％，單月匯兌成本近80億元，單月稅後虧2.53億元，12月又因新台幣再升值1.33％，且無本金遠期外匯（NDF）的成本拉高到4％以上，單月避險成本逾60億元，新壽去年12月亦收回23.6億元的外匯準備金，餘額近21億元。

再加上12月仍是業績競賽月，單月新契約保費122億元，初年度成本仍高，新壽又沒有實現較大量的資本利得，所以12月單月稅後虧損31.96億元，也讓10月到12月連續三個月出現稅後虧損，全年新壽稅後獲利92.66億元，未能守住百億元獲利的成績，但已比2018年稅後獲利52.32億元，成長77％。

新壽去年底淨值1,145億元，淨值比為3.9％，主要是新壽大部分債券放在「攤銷後成本」，即債券未實現增值利益無法挹助淨值，但因股票仍有未實現獲利，所以淨值比前年底增加443億元；同時新壽亦是大型壽險公司中，投資性不動產未全數用市價列帳者，新光金表示，若加計不動產500多億元的增值利益，則新壽淨值比可拉高到5.59％。

新光金去年全年稅後獲利166.06億元，比前年成長58.8％，亦是金控成立17年來的獲利新高，每股稅後獲利1.34元，去年底合併淨值達1,950億元，亦較前年底增加508億元，每股淨值則為15.42元。

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