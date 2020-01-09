工業電腦廠磐儀（3594）9日舉辦旺年會，磐儀董事長李明表示，經過近年布局逐漸發酵，去年整體營收成長10％，雖創歷史新高，但也還有努力空間，下一步將以「工控通訊化」、「通訊產業化」為集團發展兩大重點，期望扮演工業物聯網先驅者，2020年可望再創佳績。

磐儀旺年會席開超過30桌，包括集團旗下磐旭、磐雲員工以及供應鏈業者共同參加，規模更勝去年。李明上台致詞時指出，近年透過組織改造及持續耕耘，希望尋求「勝利方程式」，增加競爭力，而要創造獲利，則要與未來的願景連結。

李明表示，對於集團發展策略，將以「工控通訊化」、「通訊產業化」為目標、藉由磐儀、磐旭、磐雲及海外各公司肩負不同角色，結合過去26年經驗，加強工控通訊布局，再深化到通訊產業化，看好工業物聯網發酵，2020年有堅定信心再創佳績。

據了解，磐儀目前在軌道工業及工業物聯網都有所斬獲，智慧醫療訂單自去年第四季開始出貨，帶動12月營收衝高，累計2019年營收15.92億元，年增10.72％。

(工商 )