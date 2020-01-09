歐美建設2億元的華廈建案「文丰青」，去年底開賣，58天就完銷，一直保持完工銷售模式的歐美建設，手上還有6個建案施工中，今年下半年將有2案完工，接棒進場銷售，總銷合計約15億元，歐美董事長卓永富9日表示，將維持每年有2個建案銷售的步調，但，今年進場銷售的鳳青三期，每坪將挑戰30萬元的區域高價。

歐美建設特助卓昱延指出，由於去年和前年銷售速度，優於預期，歐美建設已經將近1年，沒有成屋可賣，去年只在10月下旬，在三民陽明學區推出精品小宅「文丰青」，總銷約2億元，32戶的華廈產品，不過，儘管在推案量創新高、競爭更加激烈的年度，加上接近大選，「文丰青」仍 然脫穎而出，不到2個月，就銷售一空。

卓昱延表示，歐美建設未來會推出多個景觀宅，包括即將在今年下半年完工銷售的楠梓藍田路的透天建案、以及鳳山文龍東路園藝試驗所旁的鳳青三期。

歐美建設董事長卓永富在9日的尾牙指出，高雄大學生活圈藍田路的透天建案，規劃19戶透天產品，其中，沒有電梯的透天產品，每戶平均售價介於1,380萬元到1,580萬元，總銷大約3億元。

同樣會在今年完工銷售的建案，則是鳳山熱帶園藝試驗所55公頃綠地第一排的20樓景觀宅，卓永富表示，「開價要挑戰3字頭」，也將是該區的區域高價，「鳳青三期」總銷約12億元，共有56戶住家，產品介於50多坪到60多坪，屬於首換和部份首購產品。

他說，興建中、預定2021年完工的建案，包括鳳山光遠案、以及苓雅正憲案，前規劃20幾坪到40坪，以2到3房為主的首購宅，67戶總銷約6億元，而正案案則有114戶，總銷約13億元，完工之後，才會進場銷售。

卓永富指出，目前高雄房市價量齊揚，為了做好市場區隔，歐美建設將轉型成為景觀宅的投資興建者，未來的大樓，「每棟都有view」。

(工商 )