中美晶公告2019年12月的合併營收達 52.95 億元，月增率5.7％，年減率12.9％。其中太陽能產品12月的營收為5.55億元，月減16.4％。中美晶2019年全年的合併營收為655.10億元，創歷史次高，與2018年相較，減少5.4％。

中美晶旗下的半導體子公司環球晶亦公告營收，2019年12月的合併營收達47.40億元，月增率9.1％，年減率8.8％，2019年全年的合併營收為580.94億元，年營收創歷史次高，較2018年微減1.6％。環球晶圓對母公司中美矽晶全年的營收挹注高達近9成。

中美晶專業太陽能技術團隊，將持續朝向高效太陽能電池、電廠設置、維運管理、儲能解決方案等市場積極佈局，創新綠色經濟。中美晶擁有太陽能及半導體兩大事業體系，亦展開企業戰略性投資佈局的規劃藍圖，多角化經營將可分散產業結構風險。展望未來，中美晶於太陽能本業的穩健經營以及子公司環球晶圓出色的營運加持，將為中美晶的整體表現，挹注強力的獲利根基。

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