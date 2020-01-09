美國消費電子展（CES 2020）本月7日連四天在拉斯維加斯登場，工研院前進當地展出「行動手臂式機器人系統」、「驅控模組機械手臂」、「Micro LED顯示屏」等三項智慧製造創新技術，大秀台灣進軍智慧製造新藍海的研發實力。

2020美國消費電子展吸引超過4500家廠商、17萬人參展，是全球最受矚目的科技盛會之一，工研院這次是在CES AI ＆ Robotics專區展示。該院表示，隨著智慧製造發展，傳統機器人已不敷使用，因此開發整合軟硬體系統的高端機器人、加速人機協作的驅控模組機械手臂，以及下世代顯示技術主流的微發光二極體（Micro LED）等前瞻技術，協助廠商製程數位化與自動化升級，進軍國際。

根據國際機器人聯合會（IFR）最新的世界機器人報告顯示，2018年工業機器人的全球年銷售額達165億美元、全球出貨量為42.2萬台，預計2020年到2022年全球出貨量每年平均增長12％。

在CES展出的「行動手臂式機器人系統」不但於現場走向人群與訪賓互動拍照，還擔任送禮大使的任務，吸睛度十足。工研院表示，此系統內建智慧定位導航模組與全系統相容機器人作業系統，能使機器人具備更大作業活動範圍，在一般室內輔助人類生活及輕工業服務應用。

至於「驅控模組機械手臂」可如人手般靈巧能做到穿針引線的高精度動作，適用於工業生產、機器人教育訓練、DIY市場等領域。Micro LED顯示屏具解析度 80 x 80 畫素、並實現色光三原色全彩的絕佳視覺感受，可用於電競螢幕、車載螢幕等高技術門檻市場。

(中時 )