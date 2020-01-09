施柏宇擺盤，許光漢在旁唱歌。盧禕祺攝

施柏宇施展手藝。盧禕祺攝

右圖為導演黃天仁。盧禕祺攝

許光漢劇中向連晨翔告白。衛視提供

許光漢劇中強吻連晨翔。衛視提供

三人的演出深受喜愛。衛視提供

許光漢這件戲服目前標價3300元最高。衛視提供

許光漢這件外套風衣已飆到3150元。衛視提供

柯佳嬿、許光漢、施柏宇9日出席中視、衛視中文台《想見你》收視慶功，劇中許光漢強吻連晨翔衝出高收視，柯佳嬿幽默說：「他戲路很廣，2個號碼（指男同志偏男及偏女之差）都演過。」許光漢說，其實沒有做太多功課，因為以前看到許多電影、身邊也有很多這樣的朋友，不過他設計很多動作，像是抿嘴脣、走路和手的姿勢，「就是把自己當成女生狀態，所以讓自己少女一點」。

《想見你》已播到第8集，收視集集創新高，4歲以上平均收視1.25，居同時段無線四台之冠，25至39歲女性收視更高達2.28，在衛視中文台播出創下該時段11年來收視新高，PTT及網路聲量也驚人，3演員被問心情？許光漢直呼「爽啊」，「大家會說真的有做出兩個人的差別，聽到這些留言會覺得很感動，做演員會想要聽到這樣的回覆」，拍男男戲是否很快抽離？他笑回「一喊卡就回來，沒辦法待太久」。

許光漢飾演的李子維，對於喜歡的女生會主動出擊，許光漢生活中也是屬於會丟直球的追求方式，但不會死纏爛打，「如果確定的話，我會蠻快丟球」，是否都成功？他妙答，「剛好剛好」。他飾演的另一個王詮勝角色，劇中10年前愛上男同學，入戲網友留言笑稱「王詮勝如果在2019年就可以結婚了」，意指現在有同婚專法，柯佳嬿笑回：「是件憾事。」還有網友說「詮勝竟然4分鐘就領便當了」。

柯佳嬿10日生日34歲生日，今慶功會上準備蛋糕提前幫她慶生，許光漢和施柏宇合唱生日歌，如同重現劇中橋段。去年生日時她正好在拍《想見你》，巧合今年生日還是和《想見你》有關。許光漢獻唱《想見你》插曲〈一天〉，歌聲迷人，施柏宇則在煮好的義大利麵上擺盤，用7顆番茄擺出數字3，並說有信心《想見你》收視很快就會飆破3，拍照時，3人俏皮比出5、7、10，還齊喊收視破10。

柯佳嬿被問生子計畫，旁人提醒她34歲就可領高齡產婦檢查補助，她渾然不知，「現在沒有這個計劃，還是工作為主」。被追問老公坤達是否有計畫？柯佳嬿笑稱，「沒有我的話，他也沒辦法」。是否考慮凍卵，她則說「凍卵很恐怖，有看到朋友的經驗，很恐怖。」她也提到過了生日又長了1歲，笑說原本和陳韻如角色差17歲，明天過後就差18歲了。

施柏宇在劇中有留鬍子造型被誇好看，「現在留可能會有點像流浪漢，等更成熟穩重再蓄鬍」。劇組將3人戲服做公益競標，許光漢有2件外套已飆到3000多元，柯佳嬿的OL服裝也受女性觀眾喜愛，許光漢和柯佳嬿劇中的家分別在宜蘭民宿及台南一間民宅取景，現在也成了粉絲爭相打卡的觀光景點。詳情可到《想見你》粉專及三鳳公司臉書專頁，《想見你》每週日晚間10點中視播出，每週六晚間10點衛視中文台播出。

(中時 )