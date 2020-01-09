眾達科技（4977）9日公佈2019年12月合併營收2.5億元，較2018年同期成長18.9％，2019年全年合併營收達25.3億元，年增達31.2％，雙雙創下歷史新高。

受惠32G光收發模組產品持續穩定出貨，加上400G資料中心應用光收發模組產品開始小量出貨帶動，眾達12月營收再度以2.5億元，寫下歷史新高，雖僅小贏11月的2.45億元，年增率亦僅18.9％，但連四個月營收創新高的表現依然令市場刮目，此外，累計2019年全年合併營收25.3億元，年增達31.2％，亦為歷史新高表現。

眾達表示，公司與重要北美客戶長期共同開發新一代高速光收發模組產品，以因應全球巨量資料中心大規模建置的需求，預期2020年會是400G超高速光收發模組的起飛年，有機會成為公司未來2年的主要成長動能。

此外，5G商用化商機也將帶動新一波成長動能，眾達表示，因應東京奧運來臨，日本電信業者積極佈建5G基地台建設，眾達今年光收發模組相關產品也可望開始供貨。

眾達進一步表示，頻寬需求帶動客戶對新一代光收發模組產品的要求強調更高傳輸速率，公司長期專注於提供高速光模組製程技術服務，與北美全球產業領導客戶共同合作產品開發，已形成高度信任與長期合作夥伴關係，相較同業存在技術領先及寡佔市場優勢。

(工商 )