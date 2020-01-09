2019年台灣機械設備出口深受中美貿易戰影響，不論以美元或新台幣計價都出現負成長。隨著大陸5G上路，大陸5G基地台、手機及零組件等相關業者向台灣採購機械設備，促使去年台灣機械設備出口衰退幅度未在擴大。依據台灣機械工業公會彙總，2019台灣機械設備出口值278億美元，與修正後2018年出口值3百億美元相比衰退7.6％；折合新台幣計價8,601億元，較2018年減退5.7％。

財政部統計處去年九月逕自刪除航太設備加工列入機械設備出口值不成文慣例，台灣機械工業公會認為資料失真，改採德國認列機械設備出口值計算方式。機械公會今(9)日公布，2019年12月台灣機械設備出口值25億美元，比2018年同期相比減少5％；去年底新台幣兌美元匯率再度升值，折合新台幣計價為772億元，較2018年同期減少7％。

2019年台灣機械設備出口值278億美元，與修正後2018年出口值3百億美元相比，減少7.6％；折合新台幣計價8,601億元，比2018年相比衰退5.7％。

值得注意是，業者原本預期，中美貿易戰，將促使企業撤離大陸，轉進越南等東南亞或南亞的印度設第二個生產基地，加上蔡政府積極推動新南向政策，可帶動機械設備出口。但依據機械公會統計資料顯示，2019年台灣機械設備出口至東南亞國家，僅新加坡逆勢成長12％，2019年銷往越南比2018年減少0.2％、銷往印尼年減6％、輸往馬來西亞年減16％、泰國年減9％，印度年減12％。

(工商 )