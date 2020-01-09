開發金控今公布2019年12月自結稅後獲利10.85億元，累計全年獲利達128.5億元，每股盈餘0.88元，全年獲利較去年成長64％，創下近13年新高，每股淨值亦提高至12.86元。

開發金表示，獲利能力提升來自子公司商銀、證券、資本、壽險四大引擎逐漸展現綜效，未來將持續強化各子公司業務競爭力、產品開發力及銷售力等，深化客戶經營及營運規模，以提高長期穩定的獲利能力。

凱基銀行12月的業績，包含淨利差、手收及金融交易保持穩定貢獻，稅後獲利2.67億元，累計全年度稅後獲利36.06億元，相較於去年成長幅度達68％；另外，銀行致力於運用數位及內部流程簡化、推出友善社會的實體分行Open Banking 新體驗、並於年底推出速還金及與台灣之星合作的個人信貸專案，希望帶給客戶嶄新體驗。

凱基證券因經紀、債券、承銷等業務皆有獲利貢獻，12月稅後獲利5.71億元，累計全年度稅後獲利60.62億元，相較於去年成長幅度達61％；凱基證券持續發展財富管理等手續費收入業務，債券、投資銀行及衍生性商品業務獲利均有大幅進展，除台灣市場成長外，海外子公司包括香港、印尼及泰國等，獲利已達全公司獲利20％。

中華開發資本獲利動能來自投資部位評價回升，12月稅後獲利3.61億元，累計全年度稅後獲利22.78億元，約略與去年持平；開發資本持續推動資產管理業務，於2019年完成募集人民幣生醫基金，總資產管理規模達新臺幣398億元。

中國人壽因提存保單準備金之財務壓力較重，12月虧損5.02億元，累計全年稅後獲利135.98億元，較去年成長34％，12 月底總資產已突破2 兆元。

因應FinTech世界趨勢，中國人壽在這波科技潮流下不斷創新、勇於嘗試，將科技運用在不同的保險場景中，已導入大數據精準行銷、AI人工智慧，並呼應主管機關的創新期許，率先投入試辦，亦已正式獲得金管會有關「行動投保辦理身分認證程序業務試辦」同意，應用人臉辨識技術於投保流程中，領先業界邁入「刷臉投保」的保險新紀元。

開發金控發言人張立荃指出，開發金控2019年因應策略發展需要，調整關鍵人才佈署，衝刺各子公司業務，陸續延攬多位國際視野、專業能力兼具的新血，包括新任凱基銀行總經理曹慧姝、新任凱基證券副董事長兼總經理Osama S. Abbasi、新任中華開發資本董事長辜仲瑩、總經理何志傑，在多位具有國際經驗新血加入經營團隊後，積極優化現有營運模式、健全收益結構、持續提升綜效，並發展區域利基業務。

展望2020年，開發金控將積極推動公司治理及永續發展，全面將ESG議題納入投資分析和決策過程；未來將以海外布局及加速國際化做為業務發展策略，帶動新的一波業務成長動能。

(中時 )