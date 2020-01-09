燕子、禿子、漢子合體。（圖／取自中時電子報）

燕子、漢子凱道造勢合體 掀晚會高峰

韓國瑜9日在凱道造勢，人潮滿溢到信義路。（圖／李俊毅）

國民黨總統候選人韓國瑜「台灣安全，人民有錢」凱道勝利晚會，支持者舉起手機亮起燈光，形成一片美麗的燈海。（姚志平攝）

韓國瑜「百萬庶民站出來」台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜陸續登台，為「燕子、漢子、禿子」合體先暖場。盧秀燕說，我們都在等一個人，這個人叫韓國瑜；侯友宜說，大家一起支持韓國瑜，送進總統府，守護我們國家的國旗。

盧秀燕表示，民主政治就是要讓人民檢驗，過去四年我們也給過民進黨完全執政的機會，他們卻讓我們大失所望，這個政府沒辦法顧主權，也沒辦法維護中華民國，我們就讓民進黨下架，換韓國瑜來做。

「不只人民在等韓國瑜，中華民國也在等韓國瑜。」盧秀燕指出，中華民國的各級政府與地方首長都這麼認真，但是中央預算分配不公，地方單打獨鬥也不是辦法，所以我們要一起翻轉，讓韓國瑜當選總統，立法院國民黨過半，祝中華民國昌榮。

侯友宜則表示，站在總統府前廣場，後面是中華民國國旗，這是我們一輩子守護的國家。「我在鄉下長大，受到中華民國養育之恩，讓我在這塊土地成長茁長，擁抱我所愛的家人。」

侯友宜說，今天看到中華民國因為恐懼、威脅、仇恨、對立而失去了一切，為了中華民國，我們要找回台灣人純樸、打拼、善良的心為了。「我跟大家一樣用感恩的心愛中華民國，愛這塊土地，大家一起支持韓國瑜，送進總統府，守護我們國家的國旗。」

到晚間9時許，韓國瑜、侯友宜、盧秀燕與張善政、朱立倫同台高舉雙手喊當選，掀起晚會高峰！

(中時 )