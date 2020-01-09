國民黨候選人韓國瑜9日晚間在凱達格蘭大道舉辦「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」，號召百萬庶民上街頭，入夜後人潮快速聚集，在數十萬人潮湧入之際，凱道周邊的便利商店成為韓粉重要補給站，貨上的食品、飲料快速一掃空，座位上坐滿了人，廁所前更是大排長龍。

據主辦單位宣布，到晚上6點40分人潮已突破50萬人，過了8點後，全場熱情沸騰，主辦單位宣布已超越80萬向百萬邁進。《中評社》指出，由於凱道不能設置攤販，韓粉們飢餓也只能盡力找食物果腹，有的人自備飯糰、餅乾，有的人則走遠一點照超商，距離晚會約400公尺的7-11是最近的便利商店，腳程約5分鐘，快速地就被韓粉們塞爆並搜刮。

前往參加凱道造勢晚會的群眾們肚子都餓了，沒有自帶食品的支持者上便利商店買便當與飯糰，貨架很快就空了，在等待公司補貨的空檔，店員們也只好向顧客說抱歉。（圖／中評社）

天氣略涼，便利商店的關東煮成顧客上門首選，很快就賣光。（圖／中評社）

報導說，超商裡面較便宜的麵包、御飯糰都被搜刮一空，而熱食關東煮、熱狗等也都空空如也，泡麵則快速減少，但單價較高約新台幣70元上下的便當還有剩；7-11外的座椅區也坐著不少韓粉大啖便利食品，而廁所更是排得長長人龍。

今晚的凱道勝利晚會，藍營大咖全部到齊，包括馬英九、前國民黨主席連戰、黨主席吳敦義、競選總部主委朱立倫等人，國民黨執政縣市長也會全部出席力挺，展現大團結。

根據韓辦公布的活動流程，凱道勝利晚會於9日下午4點開始暖場，至9點30分結束，韓國瑜預計在8點50分上台發表談話，最後會以大合唱結束。

(中時電子報)