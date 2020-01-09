中天當家主播盧秀芳報導開票現場最新進度及各候選人總部即時動態。（中天提供）

戴立綱表示，《新聞龍捲風》將著重選後分析及評論。（中天提供）

2020總統、立委選舉將於1月11日進行投、開票，連續多年蟬聯選舉開票收視之冠的中視、中天，決定派出超強黃金陣容，從早上7點即展開長達17小時的馬拉松式選情報導，並動員數百名報票人員，直接到第一線的投開票所，即時無縫回傳票數。

中視《決戰2020開票看中視》由當家主播哈遠儀搭配資深主播梅聖旻坐鎮攝影棚，胡志成、洪怡惠、陳志耕、陳采沂、陳靜宜等主播分別駐守各競選總部及指標性投開票所。

至於報票人員則分別前往930多個投開票所，以及至少38個激戰區的競選總部，取得最新報票統計，加上精心設計的報票畫面，讓觀眾能清楚且完整看到開票結果。

下午3點上場的哈遠儀和梅聖旻，雖然是首度攜手開票，但已合作政論節目《決戰2020庶民大頭家》半年，培養出良好默契，且對於選情都有高度掌握度。

中天新聞則從1月11日早上6 點推出《2020新總統新國會》投開票特別報導，由台內年輕主播劉盈秀、麥玉潔、簡至豪、張雅婷打頭陣；下午2點《大政治大爆卦》由許甫、周玉琴接棒關心各地投票情形；下午4點起由資深主播盧秀芳坐鎮，報導開票現場最新進度以及各候選人總部即時動態。

當晚8點至10點《新聞深喉嚨》，馬千惠負責棚內播報，主持人王又正和鄭亦真將南下港都，駐守國民黨總統候選人韓國瑜競選總部，主播邵鈺敏則駐守民進黨總統候選人蔡英文競選總部，晚間10點至12點《新聞龍捲風》戴立綱、陳諺瑩搭擋，帶給觀眾深度分析及選後情勢發展。

每次選舉必投票的戴立綱，這次也不例外，透露已計劃早上投票，投完進公司備戰，「我每次一定會去投票，除了前年的九合一選舉，因為公投綁大選，投票所大排長龍，去了3次都無功而返。」他表示《新聞龍捲風》將著重選後分析及評論，同步連線各競選總部，2小時「講好講滿」。

(旺報 )