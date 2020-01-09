2020總統、立委選舉將於1月11日進行投、開票，連續多年蟬聯選舉開票收視之冠的中視、中天，決定派出超強黃金陣容，從早上7點即展開長達17小時的馬拉松式選情報導，並動員數百名報票人員，直接到第一線的投開票所，即時無縫回傳票數。
中視《決戰2020開票看中視》由當家主播哈遠儀搭配資深主播梅聖旻坐鎮攝影棚，胡志成、洪怡惠、陳志耕、陳采沂、陳靜宜等主播分別駐守各競選總部及指標性投開票所。
至於報票人員則分別前往930多個投開票所，以及至少38個激戰區的競選總部，取得最新報票統計，加上精心設計的報票畫面，讓觀眾能清楚且完整看到開票結果。
下午3點上場的哈遠儀和梅聖旻，雖然是首度攜手開票，但已合作政論節目《決戰2020庶民大頭家》半年，培養出良好默契，且對於選情都有高度掌握度。
中天新聞則從1月11日早上6 點推出《2020新總統新國會》投開票特別報導，由台內年輕主播劉盈秀、麥玉潔、簡至豪、張雅婷打頭陣；下午2點《大政治大爆卦》由許甫、周玉琴接棒關心各地投票情形；下午4點起由資深主播盧秀芳坐鎮，報導開票現場最新進度以及各候選人總部即時動態。
當晚8點至10點《新聞深喉嚨》，馬千惠負責棚內播報，主持人王又正和鄭亦真將南下港都，駐守國民黨總統候選人韓國瑜競選總部，主播邵鈺敏則駐守民進黨總統候選人蔡英文競選總部，晚間10點至12點《新聞龍捲風》戴立綱、陳諺瑩搭擋，帶給觀眾深度分析及選後情勢發展。
每次選舉必投票的戴立綱，這次也不例外，透露已計劃早上投票，投完進公司備戰，「我每次一定會去投票，除了前年的九合一選舉，因為公投綁大選，投票所大排長龍，去了3次都無功而返。」他表示《新聞龍捲風》將著重選後分析及評論，同步連線各競選總部，2小時「講好講滿」。
(旺報 )
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