民進黨9日晚間在宜蘭縣的造勢晚會，湧入上萬名支持者，氣氛相當熱烈。（胡健森攝）

投票日前兩天，蔡英文總統先是到宜蘭與立委候選人陳歐珀在宜蘭運動館前大草坪聯袂造勢，蔡英文向支持者呼籲「四個不要、三個一定」，四個不要是「不要懷疑自己、不要低估對手、不要仇視對方、不要分散力量」，三個一定則是「一定回家投票、一定幫忙拉票，一定要去投票」。

這場在宜蘭的造勢晚會湧入上萬名支持者，民進黨主席卓榮泰、前行政院長游錫堃及多位重要黨職人員也紛紛到場助陣，支持者更齊聲大喊「護國保台、票投14」，全力衝刺政黨票。

蔡英文在致詞時抨擊國民黨最近鋪天蓋地的電視廣告及電話拜票，讓許多人擔心擁有龐大資源的國民黨又回來了，所謂的庶民總統是假的、有錢有勢的國民黨才是真的，過去威權保守的人似乎講話很大聲，因為想要以聲浪壓下改革的聲音，因此她要呼籲支持者投給蔡英文一票，繼續改革之路。

蔡英文也繼續打兩岸牌，她表示這一陣子很多年輕人說一定會去投票，因為他們知道這一票決定了台灣的未來是要繼續走向世界還是中國，是要走向自由還是一國兩制？其實選擇很清楚，就是大家要往前走，不要走回保守的時代，而是要走向世界。

蔡英文還說，她被稱為台灣隊長，但她也需要台灣隊友，而珍惜改革的台灣人民都是自己的隊友，因此她要拜託所有的台灣隊友、各個年齡層都站出來，讓民進黨「總統勝選、國會過半」，一同向世界發聲，展現出台灣人的意志，讓民進黨繼續為台灣拚4年。

(中時 )