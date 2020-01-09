今年農曆春節提早在1月到來，Global Mall環球購物中心自16日起至2月12日推出春節檔期活動，以福袋、福蛋、七福神及福氣燈籠為主題，祭出三大獨家好康及三大年節特色，包括天天刷GMpay點數四倍送、聯名卡單筆滿1,688元可獲限量168元電子禮券以及線上線下1,500個福袋等，目標衝出春節檔10％業績成長。

環球購物中心指出，福袋總價值近200萬元，祭出十大上萬元智能家電，包括65吋電視、冰箱、直立洗衣機、電動機車及小米系列商品，最高可獲價值超過18萬元的按摩椅。此外，年節三大必拍特色包括獨家聯名台灣原創角色「七福神」會員環保禮及打卡布置、3公尺高福蛋機推台灣獨家日本景品及上萬顆繽紛燈籠海，加上全台七店、總計250場應景年節活動，預計年節期間整體業績成長一成。

環球購物中心執行副總石傳捷指出，2019年Global Mall締造多項亮眼成績，改裝幅度創新高達20%，不僅引進超過150家新品牌，其中商圈獨家品牌更超越50家、親子活動累積超過1,200場，加上GMpay的上線及全面升級APP服務，首創百貨商場多項功能，如大眾交通時刻查詢、親子車位預約等，APP下載量已超過24萬，且電子支付客單價較實體支付高2.7倍，同時透過APP發出的電子禮券與點數優惠活動總量超過100萬份，在虛實雙引擎的帶動下，會員數成長超過兩成達63萬，來客數突破4,600萬人次，帶動業績成長5.5％。

2020年將以分眾會員深化經營、GMpay及APP預約服務更全面、引進商圈獨家品牌及體驗服務的強化，預計業績將持續穩定成長，年度業績目標成長6％。

(工商 )