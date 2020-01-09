先前反對韓國瑜參選總統的資深媒體人唐湘龍，近期態度逆轉改力挺韓，甚至看好韓能勝出，唐下午在網路節目中表示，觀看韓國瑜的總統政見發表會與辯論、博恩夜夜秀影片後，發現韓具備領導人的特質，所幸是韓代表國民黨出征，若是其他人被黑半年早就垮了。

詢及藍軍士氣在這一個月內上升不少，韓國瑜說，現在和去年參選高雄市長不太一樣，今年幅員遼闊，無法迅速感覺到選票集中，但他接觸到的人都期待改變，選情相對而言就會比較好。

面對民進黨各式抹黑招式，韓國瑜一派輕鬆地說完全沒在怕，以空防比喻地方與中央選舉，強調今年拉高為國家格局，俯覽國內外局勢，在政見會上一瀉千里，毫無罣礙地侃侃而談。他也毫不避諱坦承自己脾氣暴躁，講話快速，動作急如風，不耐繁瑣。

另外，韓國瑜認為自己的優點為「選賢與能」，他將追隨蔣經國的「用人不疑，疑人不用」準則來追蹤考核底下部屬，團隊成員也要服膺於這個理念，台灣處境力量不在於大或小，而在於巧。

韓國瑜說，若當選的話，首先要籌組最棒的團隊，找到閣揆帶領經濟往前衝，「台灣安全我來，人民有錢閣揆做」，其次要向全世界散播「和」字，因為台灣沒有資源搞對撞，再者要啟動全台最大的人才培育計畫，把下一代推向國際舞台，也鼓勵世界名校在台灣設立分校。此外，韓承諾由副總統與閣揆坐鎮台北，他則移動式管理，全台跑透透。

如何延續國民黨的生命力？韓國瑜直言，國民黨非改革不行，否則就是死路一條，包含從中心論述、組織架構與培養年輕人多管齊下，「甩掉XL Size變得小而巧，讓基層能迅速反映民意」，遠離迂腐形象，轉化為良性政黨。

至於是否擔憂草包形象難以扭轉喪失選票，韓國瑜信心表示，麵粉袋著一把尖銳小刀，一定會破袋而出，真刀真槍拚搏擂台，就知曉誰是草包。

(中時 )