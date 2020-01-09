韓國瑜9日在凱道造勢時表示，大家沒有遊覽車、沒有雙主菜便當，只有一顆熱情的心、熱愛中華民國的庶民！

韓國瑜說，「雙城記」作家說，這是一個最好的時代，也是一個最壞的時代，一個走向天堂的時代，也是走向地獄時代。

1月11日，中華民國會走向未來，好朋友能冷靜下來，你快樂嗎？你滿足現狀嗎？你擔心未來嗎？

中南部最疼愛民進黨，把民進黨當親生孩子在養，也認定民進黨執政會帶來更好日子，3年半，中南部日子過最苦，選舉到了，蔡英文良心發現要開發大南方，之前在幹嗎？忘記了？

作夢都沒想到，民進黨重新獲得政權，以為會為人民帶來快樂日子，民進黨像金光黨，能貪就貪，能撈救撈！

中華民國沒有退路，自由民主沒有退路，年輕人沒有退路，台灣沒有退路，執政者從來不敢喊中華民國萬歲，太愚蠢了！

韓國瑜說，我們除了手上的國旗和選票，沒有其他武器，我們要找回台灣人的快樂與自豪！韓國瑜保證，做牛做馬女麗往前衝，請大家再給一個機會！一起心手相連，祝福台灣人民！

(中時電子報)