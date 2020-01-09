台銀總教練陳國維賽前在休息室內的白板上，直接寫著「企圖心」3個字，藉以激勵球員打出拚到底精神，結果台銀球員聽進去了！靠著麥特瓊斯傷癒復出就摘25分、7助攻，米歇爾也有22分、15籃板，台銀90比77中止璞園5連勝。

這也是桃園璞園本季在自家主場的第1敗，陳國維說：「我們所有人都知道這場比賽的重要性，假如我們輸了，就有可能沒辦法打挑戰賽，所以我才在白板上寫著企圖心，藉以激發大家拚勁，且找回應有場上節奏，我相信他們做到了。」

上周兩戰突然因為左腳阿基里斯腱受傷缺陣的麥特瓊斯，此役奮勇打了32分鐘，表現就跟沒傷一樣，恢復能力令人驚訝，瓊斯賽後表示，「我現在的感覺很棒，也恢復到百分之百，完全沒有傷了，更替全隊展現的拚勁感到驕傲。」

其實麥特瓊斯的傷勢應該不是阿基里斯腱受傷，而是小腿太過緊繃造成，讓陳國維不禁自嘲，「大概是我練球太操，瓊斯都跟我們在練，醫生說他的肌肉緊繃是長期造成的，也給我們教練團一個想法，就是調整練球強度，重質不重量。」

台銀不僅兩名洋將表現優異，謝宗融也有17分、7籃板，林柏偉更是全場投3中3、4罰全進，貢獻11分，表現跟前幾場判若兩人，林柏偉說：「國維哥昨晚特地找我聊，他告訴我就是打得簡單點，好好專注在我所擅長的投籃與快攻上。」

璞園仍以最近手感火燙的「Kiwi」李啟瑋表現最佳，他拿全隊最高18分，璞園總教練麥班達無奈表示，「這場比賽沒什麼好講的，他們比我們拚，且展現強烈企圖心，光從台銀全場17抄截，就知道他們超想贏，我們只是想打比賽。」

(中時 )