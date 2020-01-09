2020大選民進黨操弄恐中、反中情緒，國民黨因此陷入苦戰。韓國瑜競選總部主委朱立倫今天在「百萬庶民站出來」凱道勝利晚會上指出，這場選舉變成「討厭共產黨」的選舉，可是我們要大聲說：「國民黨永遠站在中華民國的立場，永遠堅守民主自由的價值。」

朱立倫說，過去全台灣最大黨叫「討厭民進黨」，可是這段期間，民進黨透過各種抹黑、抹紅，希望把這場選舉變成「討厭共產黨」的選舉。可是我們要大聲說，：「國民黨永遠站在中華民國的立場，永遠堅守民主自由的價值。民進黨不要想抹紅我們，我們永遠是民主自由最堅定支持者。」

朱立倫表示，1月11日式我們的日子，是國家的日子，是屬於民主的一天。這一天拜託大家一定要站出來，我們要改變台灣，要成為繁榮進步、民主自由、堅持兩岸和平的台灣，最重要的是堅定支持我們所愛的中華民國。

朱立倫呼籲大家下定決心，用民主選票下架民進黨，讓蔡英文反省，台灣才能重新站起來，中華民國才能重新站起來。

韓國瑜的副手、前行政院長張善政詢問台下的民眾：「看向你的前後左右，有看過這麼多國旗嗎？」他表示，每一面國旗都是韓國瑜保護中華民國的保證，明天晚上蔡英文在同樣的地方造勢，還會有國旗嗎？

張善政說，我們投票要投給最愛護國旗的人，保護國旗就是保護國家；蔡總統的發言人說中華民國只是勉強使用，巴不得改國號，所以大家要下架蔡英文。

(中時 )