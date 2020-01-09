IC Insights：2019陸晶圓製造年增6％ 21:062020/01/09 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 全球知名半導體市場調研機構IC Insights發佈2019年全球主要國家和地區晶圓製造市場的表現，據中證網引述該報告，其中大陸是唯一成長市場。具體來看，2019年大陸的晶圓製造市場規模為113.5億美元、年增6％。 至於美洲地區則為308.1億美元，年減2％；歐洲地區為35.9億美元，年減幅11％，另外日本為29.87億美元，年減13％。 (旺報 ) #市場 #美元 #地區 #晶圓 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 持續降雪致三江源地區積雪深度增加 21:542020/01/05 兩岸 陸小間距LED顯示螢幕 崛起 04:102020/01/06 產業．科技 陸智庫：大陸2020年消費零售料增8％ 11:572020/01/06 財經 大陸油料船越界 澎湖海巡隊押回6人 16:012020/01/06 社會 製造脫勾、市場連結 04:102020/01/07 時論廣場 去年剛與台斷交 這國要加入陸一帶一路了 15:122020/01/07 國際 外資近一周在亞股買少賣多 台股賣超最多 20:092020/01/07 財經 今高溫驟降10度冷到明天 周日又變天 08:282020/01/08 生活 《商情》空頭回補，激勵周二LME基本金屬期貨多數走升 10:012020/01/08 財經 布拉格提案 牽制陸5G布局 04:092020/01/09 論壇廣場 財經熱門新聞 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 選前2天中央急撥702億 公務員年終這天入帳 - 財經 - 工商 不再依賴iPhone 蘋果曝驚人數據 再噴新天價 - 財經 近4兆現金動了！ 傳股神砸錢入股最糟美企 - 財經 台積電3肥單獲利暴衝！ 美系外資再高捧目標價 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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