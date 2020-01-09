全球知名半導體市場調研機構IC Insights發佈2019年全球主要國家和地區晶圓製造市場的表現，據中證網引述該報告，其中大陸是唯一成長市場。具體來看，2019年大陸的晶圓製造市場規模為113.5億美元、年增6％。

至於美洲地區則為308.1億美元，年減2％；歐洲地區為35.9億美元，年減幅11％，另外日本為29.87億美元，年減13％。

(旺報 )