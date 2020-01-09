中國商務部9日宣布，副總理劉鶴將於1月13至15日率團訪問華盛頓，與美方簽署第一階段貿易協議。雙方團隊正在就協議簽署的具體安排密切溝通。外媒稱，劉鶴將率領十人代表團前往華盛頓，而簽署協議儀式定於美東時間15日上午11時30分在白宮舉行。

華爾街日報引述知情人士透露，中美雙方自聖誕節以來的幾周內，一直在就協議文本的中文翻譯進行磋商。隨著中國正式宣布簽署日期，意味著美方和中方已經解決大多數剩餘的翻譯問題。

知情人士又稱，劉鶴將率領一個由十人組成的代表團前往華盛頓。代表團成員包括，中國商務部長鍾山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧吉（吉吉）、財政部副部長廖岷、外交部副部長鄭澤光、工信部副部長王志軍、農業部副部長韓俊，以及商務部副部長王受文。

中國駐美大使崔天凱也將出席簽署協議儀式，該儀式目前定於美東時間15日上午11時30分在白宮舉行，預計將有200人參加，其中包括來自美國主要貿易團體的代表。

(工商 )