集保結算所今（9）日舉辦新春記者會，董事長林修銘表示，2019年是30週年，持續交出亮眼成績單。今年為支持金管會金融創新，例如STO規範上路，集保將配合留存和提供明細查詢，同時2020年將發展機器人流程自動化和智能客服、建置「大數據分析應用平台」等，提供即時、視覺化的監理科技。

展望今年，集保表示，因應金管會證券型代幣發行(STO)相關規範，集保結算所將配合留存並提供投資人查詢STO異動及餘額明細，以一貫中立專業的態度，維護市場資料正確性。

在創新方面，集保已導入敏捷式開發（Agile Development），今年也將發展機器人流程自動化（RPA）與智能客服來提升服務品質及整體資本市場後台運作效能、規劃運用雲端科技以提升資訊系統資源的彈性與效率，並建置「大數據分析應用平台」，整合分析各證券、票券業務資料，提供主管機關及時、視覺化的監理科技平台。

集保在去年滿30周年，留下多項漂亮成績。據集保結算所統計，截至2019年底，「集保e存摺」用戶數已達89.8萬戶，集保e存摺提供股票及基金跨資產、跨帳戶的整合查詢服務，並將各帳戶庫存資產餘額換算市值呈現，是業界首創的資產管理整合服務。

另外，經推動融資性商業本票（CP2）電子發行登錄，持續提供加值服務，去年全市場商業本票採電子登錄的發行餘額約70％，較2018年成長6成，使用家數更呈倍數成長，有效提高短期票券初級市場發行效率。

同時，由金管會指導，投信投顧公會、證基會、集保結算所主辦，基富通執行的「好享退全民退休投資專案」，帶動前所未有的退休理財風潮，報名人數達11.3萬人，定期定額申購總人數為4.1萬人，每月總投資金額達3.5億元。

(中時 )