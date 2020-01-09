紅潮再現 景福門橫向擴散1.1公里

選戰倒數，國民黨總統候選人韓國瑜陣營今晚在凱道舉辦大造勢，夜間空拍畫面曝光，爆滿的人潮，場面驚人，綠粉網民看到這場面不禁崩潰喊：我不信！

PTT政黑板網民貼文表示，看新聞說凱道已經突破70萬人了，韓粉今天大集結都是為了韓總而來，穩了，韓總真的穩了，韓粉人多成這樣，這情況看來突破80甚至100都有可能，韓真的穩了！有人回應說：70萬人是什麼概念？以去年台北市長選舉為例，柯文哲60萬票就當選了！就是說，等於是足以當選一個台北市長為單位的人數都擠在凱道上面，各位觀眾你相信嗎？我是不相信啦！

也有網民擔憂說，「韓國瑜凱道大造勢，現場宣布超過70萬人參加，明天民進黨要在同地辦造勢，如果人數沒有70萬，那民進黨該怎麼辦？」底下紛紛留言說：X，載都要載來啊！」、「安啦，會喊的更高。」、「明天凱道人多，代表韓沒什麼厲害。」「最後大造勢一定到處動員，人不會少。」、「喊也會喊到破70啊！」、「實際多少人不知道，喊得倒是一定要比韓多。」

(中時電子報)