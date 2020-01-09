衛福部9日表示，2019年消費者物價指數較2015年成長3.97％，據此調整今年起的低收入戶生活補助、國民年金等各項津貼和給付，調整金額約78元到489元不等，預估會有282萬人受惠，所需增加經費為50億元，由中央一般性補助款、衛福部及原民會公務預算全額支應。

依照主計總處2020年1月8日提供之數據，2019年消費者物價指數較2015年成長3.97%，因此衛福部和各直轄市政府自今年1月1日起，調增低收入戶生活補助、國民年金等各項津貼及給付。

低收入戶等3項生活補助，依據地區、補助項目及款別不同，由現行每人每月2,073元至1萬6,580元，調整為每人每月2,155元至1萬7,005元。身心障礙者生活補助費，每人每月由現行3,628元、4,872元、8,499元，調整為3,772元、5,065元、8,836元。

中低收入老人生活津貼每人每月由3,731元、7,463元，調整為3,879元、7,759元。弱勢兒童及少年生活扶助每人每月由1,969元至2,384元，調整為2,047元至2,479元。國民年金老年年金給付加計金額、老年基本保證年金、遺屬年金給付及原住民給付，每人每月由3,628元，調整為3,772元。身心障礙年金給付及身心障礙基本保證年金每人每月由4,872元調整為5,065元。

衛福部表示，這次調增社福津貼和給付，自今年1月1日生效，1月如果不能發放的調增金額，可在2月份補發。若民眾不了解本次調整，可向戶籍所在地的直轄市與縣市政府社會局洽詢，也可用手機與市話撥打1957專線諮詢。

(工商 )