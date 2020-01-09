國民黨雲林縣第一選區立委候選人張嘉郡下午號召支持者到雲林地檢署，要求檢方查辦賄選不分藍綠，數十支持者沒有散去，晚間繼續靜坐，點上蠟燭，排成台灣形狀及民主字樣，表達守護民主的心。

張嘉郡在掃街完後，又回到雲地檢靜坐現場，虎尾鎮長丁學忠、張家人包括張嘉郡媽媽王月霞、弟弟張鎔騏、大姑姑張麗娟等都來聲援。

張嘉郡等人痛斥對手蘇治芬以奧步選舉，傷害民主，呼籲大家唾棄，支持她接棒進國會，為鄉親繼續服務，爭取更多建設。

(中時 )