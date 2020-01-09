張嘉郡率眾靜坐雲林地檢署 要求查賄不分藍綠 21:152020/01/09 中時 許素惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 張嘉郡陣營在雲林地檢署靜坐守民主。(許素惠攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨雲林縣第一選區立委候選人張嘉郡下午號召支持者到雲林地檢署，要求檢方查辦賄選不分藍綠，數十支持者沒有散去，晚間繼續靜坐，點上蠟燭，排成台灣形狀及民主字樣，表達守護民主的心。 張嘉郡在掃街完後，又回到雲地檢靜坐現場，虎尾鎮長丁學忠、張家人包括張嘉郡媽媽王月霞、弟弟張鎔騏、大姑姑張麗娟等都來聲援。 張嘉郡等人痛斥對手蘇治芬以奧步選舉，傷害民主，呼籲大家唾棄，支持她接棒進國會，為鄉親繼續服務，爭取更多建設。 (中時 ) #張嘉郡 #民主 #靜坐 #立委 #蘇治芬 #020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 避免紅綠對決是國民黨的天命 04:102020/01/06 論壇廣場 國民黨強調總統選舉非三腳督 呼籲集中選票投韓 13:152020/01/06 政治 藍痛批查水表 蔡辦呼籲停止抹黑造謠 13:422020/01/06 政治 台南韓粉 自製穿雲箭大旗南征北討 17:572020/01/07 政治 台南韓粉 自製穿雲箭旗 04:102020/01/08 地方新聞 知識綠也被嚇跑了 04:102020/01/08 時論廣場 不滿網友下標央視挺柯 民眾黨提告 09:452020/01/08 社會 呼籲基隆選民 下架民進黨 宋瑋莉怒批民進黨無反省能力 04:102020/01/09 地方新聞 為韓國瑜凱道造勢拚了 沈玉琳無酬主持站5小時挺韓 16:322020/01/09 娛樂 政治熱門新聞 韓國瑜凱道大造勢360°空拍曝光 網：嚇死小英 - 政治 韓夜間凱道造勢空拍驚人 綠粉崩潰：民進黨該怎麼辦？ - 政治 韓粉闖蔡選前之夜高雄造勢場 一看椅子嚇呆 - 政治 直播》凱道滿滿韓粉超震撼 - 政治 韓國瑜凱道造勢多角度空拍曝光 網友大驚：滿了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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