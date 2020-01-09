冬天很是合喝熱茶暖身，除了禦寒之外，還能省神、顧健康。不過健康網站《Heho》指出，常見的4種養生茶，在喝之前要先看「體質」，如果沒弄懂自己是什麼體質隨便亂喝，養生茶恐變「傷身茶」。

【菊花枸杞茶】

不適宜者：虛寒體質、易拉肚子及孕婦

有虛寒體質、易拉肚子症狀，和懷孕的人其脾胃較為虛弱，在身體免疫力較低情況下，容易手腳冰涼、腹瀉腸胃不適等症狀。菊花茶性寒，對於這類人只會加重其症狀，造成反效果。

【桂圓紅棗茶】：

不適宜者：感冒咳嗽者

大家都知道桂圓紅棗茶有補血、滋養心陰、安神助眠功效。但桂圓容易滯氣使心肺火盛，讓有感冒咳嗽症狀的人病情加重。

【人參茶】

不適宜者：高血壓及容易頭痛者

人參會讓人精神興奮及血壓升高，可能會使有相關症狀問題者情況加重。除此之外，身體有發炎、或剛動過手術者、生理期前期遇來潮女性或孕婦，都不宜飲用。

【決明子茶】：

不適宜者：易拉肚子者

決明子具潤腸通便、利尿消腫的效果。但是對於本身腸胃不好、常常拉肚子跑廁所的人來說，會使症狀加劇。長期飲用下來，還可能導致腸道黏膜萎縮，讓吸收養分的功能變差。

(中時電子報)