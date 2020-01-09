「聽說劉啟祥那幅知名畫作中原本有個女人，是在畫家巧手中創作幻化而成；她遇到音樂才子吳晉淮與一段單相思，最後不知去向…」 台南市政府文化局與在地知名遊戲製作團隊「芒果遊戲」聯手打造全新實境遊戲〈畫中的女人〉，實際走訪位柳營2大名人故居，在館舍中一步一步推理，解讀畫中女人留下充滿謎團的日記，解開故事真相，也深度認識2位名人。

劉啟祥與吳晉淮分別是出身台南的知名美術及流行音樂巨擘，兩人故居及紀念館分別位於柳營相近不遠處，堪稱在地「藝文雙璧」。尤其，兩位前輩出生年代、踏上藝文志向求學等經歷，相當接近，為吸引更多年輕族群瞭解2位藝文前輩大師事蹟，文化局特別結合在地知名遊戲團隊「芒果遊戲」專業創意，製作跨館舍實境解謎遊戲〈畫中的女人〉。

遊戲故事劇情設定將特別借用兩人生平時間這層巧合，述說一段鄉野傳奇：「聽說劉啟祥那幅知名的畫作中原本有個女人，是在畫家巧手中創作幻化而成；她遇到當時音樂才子吳晉淮，與一段單相思，最後卻不知去向…這次就邀你一齊來解開這段單相思最後的結局！」透過虛構歷史的小說劇情，以實地踏訪瞭解兩位藝術大師創作中的浪漫情懷。

新春來柳營不只可以遊玩實境遊戲，吳晉淮音樂紀念館每年舉辦新春台語音樂會，初一、二甫開館就邀請柳營在地知名Monday樂團熱力開唱，伴您共度美好春節時光！

劉啟祥美術紀念館常設展「期頤之樓 百年之春」，將過往藝術家使用生活道具與花藝裝置結合，佐以劉啟祥及其家族介紹及劉啟祥經典複製畫作，邀您親身體驗劉啟祥的藝術世界。

吳晉淮音樂紀念館新春音樂會＿

Monday樂團1／25 初一(六)15：00、1／26初二(日) 15：00｜館內自由入場

劉啟祥美術紀念館每日上午10點至下午5點 [除夕休館]

畫中的女人－劉啟祥X吳晉淮紀念館實境遊戲＿

1／25初一(六)起每日10：00-16：00 [休館日除外] 道具包採預約購買｜請洽FB芒果遊戲。

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