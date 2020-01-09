【現場直播】韓國瑜&張善政「台灣安全人民有錢」凱道勝利晚會

國民黨總統候選人韓國瑜今晚在凱道舉行「台灣安全，人民有錢」凱道勝利晚會，吸引90萬韓粉熱情相挺，《大政治大爆卦》主持人周玉琴更在看到現場壯觀的手機燈海時，溼了眼眶，在臉書寫下：「最後一哩路，信念更堅定」。

而主持人沈玉琳早前宣布晚會開始時，也喊話台下韓粉把這份熱情延續到１月11號，把韓國瑜送去總統府，還透露有個好友給他看了一段文字，因為大家都覺得英文比較難，「星期六把英文翻成國瑜(語)，好不好！」而把英文翻成國瑜這句話也成為今晚網路最夯流行語。

(中時電子報)