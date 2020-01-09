宛如中華民國國旗嘉年華！韓國瑜凱道大造勢360°空拍曝光

韓粉人手一支國旗力挺韓國瑜 (圖／呂承哲攝)

國民黨總統候選人韓國瑜今天在凱道前舉辦大型造勢，韓國瑜今天表示，民進黨執政這3年半，台灣人既不快樂，天空跟氛圍也都完全變黑白，拒絕這樣的氣氛繼續下去，「不信邪惡會戰勝光明，不信台灣人被民進黨繼續欺騙，執政拿不出成績單，就抹黑對手、收買媒體，灑錢5000億，政策買票，不相信這樣的政府可以繼續連任。」

韓國瑜今天致詞時以《雙城記》做開頭，說這是最好的時代，也是最壞的時代；這是最光明，也是最黑暗的時代；這是擁有一切的時代，也是一無所有的時代；這是走向天堂，也是走向地獄的時代。

韓國瑜說，我們除了國旗就只剩選票，剩下的一無所有，沒有任何政治武器，大家要用一面國旗，跟一張選票，不信台灣應該窩囊走下去，要改變並找回台灣人的快樂跟繁榮，還有台灣人的自豪，保證帶領他的團隊，為台澎金馬人民，做牛做馬。

韓國瑜提到過去的民進黨受人民愛戴，在中南部演講還會有支持者丟錢上舞台，人民覺得民進黨是自己人；幾十年前在立法院，民進黨常常跑來罵他這些國民黨立委，最愛罵國民黨「黨政不分」、「立院多數暴力」、「新聞不自由」，有時候還罵法院國民黨開的，結果民進黨執政3年半，才發現民進黨「不是純潔小白兔而是大野狼。」

今天有很多僑胞遠道而來參加造勢，韓國瑜也談到中華文化，蔡英文總統沒講一聲以中華民國為驕傲、沒講過中華民國萬歲，又用課綱鋸斷中華文化，「民進黨太愚蠢」。

韓國瑜說，1911年孫中山先生創立的中華民國，讓全世界華僑緊密相連，認同中華民國的國旗，5000萬華人大家緊密相連，擁有無限的祝福跟資源還有力量，但民進黨卻藉著課綱調整，鋸斷中華文化，以儒家文化為基礎的心靈契合的底蘊，一刀一刀被切斷，讓中華民國越做越小，越走越孤獨，台灣人民沒有了退路。

韓國瑜還痛批蔡政府的監委約談法官、檢察官，讓司法心生恐懼，還買通90％媒體，用納稅人錢建立網軍，在網路上想說誰是壞人就是壞人，誰是好人就是好人，結果造成優秀外交官自殺，《反滲透法》也是被快速表決通過，總統竟然還下令立法院在什麼時間通過，總統可以指揮立法院嗎？

韓國瑜也提到國際組織不能參與、貧富差距擴大，一大堆台灣人才，靜悄悄地離開台灣，政府卻無力改變現狀，這三年半很清楚看到中華民國沒有退路，台灣人民沒有退路，自由民主沒有退路，年輕人也沒有退路。

(中時 )