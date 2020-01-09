臺灣企銀：潤寅集團目前授信餘額13.42億元 21:192020/01/09 工商 孫彬訓 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 媒體報導臺北地方檢察署起訴潤寅詐貸案，9家銀行共被詐貸386億餘元。臺灣企銀表示，對潤寅集團授信餘額13.42億元，已於2019年提足備抵呆帳，並於2019年9～10月扣除預估可收回數後，轉銷呆帳約12億元。 臺灣企銀表示，將依檢調起訴內容，研擬對涉案對象提起損害賠償訴訟，適時主張權利維護債權，另將致力衝刺業務，增加獲利能力，此案對臺灣企銀財務及業務無重大影響。 (工商 ) #企銀 #臺灣 #臺灣企銀 #潤寅 #呆帳 也許您會感興趣 推薦閱讀 臺灣永續指數 元大金五度入選 04:102020/01/06 產業特刊 臺灣企銀力挺長照2.0 04:102020/01/07 產業特刊 水墨畫家楊千慧開展揮毫賀新春 臺灣企銀飄書墨香 11:562020/01/08 財經 產官研合力建置機械雲 邁向智慧製造 04:102020/01/09 產業特刊 潤寅詐貸百億案偵結 潤寅千金楊宇晨遭起訴 09:462020/01/09 社會 潤寅詐貸386億案偵結 潤寅負責人夫婦求刑30年 09:522020/01/09 社會 潤寅千金楊宇晨 抱怨為父母詐貸揹罪 13:252020/01/09 社會 潤寅案 楊文虎一家六口全遭求刑通緝 13:552020/01/09 社會 潤寅案前法官助滅證 貼身祕書轉汙點證人破案 14:412020/01/09 社會 台商回台持續投資 2企業加碼14億蓋新廠 19:522020/01/09 財經 財經熱門新聞 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 選前2天中央急撥702億 公務員年終這天入帳 - 財經 - 工商 不再依賴iPhone 蘋果曝驚人數據 再噴新天價 - 財經 近4兆現金動了！ 傳股神砸錢入股最糟美企 - 財經 台積電3肥單獲利暴衝！ 美系外資再高捧目標價 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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