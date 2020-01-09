媒體報導臺北地方檢察署起訴潤寅詐貸案，9家銀行共被詐貸386億餘元。臺灣企銀表示，對潤寅集團授信餘額13.42億元，已於2019年提足備抵呆帳，並於2019年9～10月扣除預估可收回數後，轉銷呆帳約12億元。

臺灣企銀表示，將依檢調起訴內容，研擬對涉案對象提起損害賠償訴訟，適時主張權利維護債權，另將致力衝刺業務，增加獲利能力，此案對臺灣企銀財務及業務無重大影響。

(工商 )