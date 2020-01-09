2020大選進入倒數階段，國際媒體齊聚台灣，關注大選結果。外交部長吳釗燮今天為國際媒體簡報我國國情、我國民主選舉及外交政策成果。現場聚集來自美國、英國、日本、德國、法國、西班牙、義大利、瑞典、瑞士、加拿大、澳洲、新加坡、韓國、泰國、菲律賓、香港等約70餘位國際媒體的記者到場採訪。

吳釗燮表示，第7次總統、副總統直選，以及第10屆的國會選舉，這是台灣民主深化的實踐，歡迎各國的媒體及專家前來見證台灣民主蓬勃發展。自1996年舉行總統直選以來，台灣已經歷了3次政權和平轉移，台灣的民主成熟且充滿活力，同時也是全球公認是亞洲最開放、自由的民主國家。台灣作為一個成功的民主故事，希望能成為照亮人心的燈塔，為亞太地區及全世界的民主帶來希望，為捍衛國際自由秩序貢獻己力。

吳釗燮表示，即便台灣在國際間遭受中國的打壓，蔡總統仍會繼續採取穩健的政策以維持兩岸現狀，我們善意不會改變，盼兩岸能在沒有政治前提下恢復對話，但我們不會屈服於中國壓力之下，並且有決心捍衛國家安全。

針對國際媒體詢問有關本次選舉中，中國因素帶來之影響、反滲透法、及外交政策等議題，吳釗燮耐心一一回答。他強調，台灣民主自由的價值已深植民心，無論本次選舉結果如何，台灣以作為一個民主自由國家為榮，面對未來的挑戰，台灣的自由民主會持續深化茁壯。

(中時 )