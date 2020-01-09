路透報導，中國外交部駐港公署特派員謝峰周五表示，儘管反送中風波仍未平息，但相信香港一定能夠浴火重生，從大亂走向大治，開啟一國兩制行穩致遠的新氣象。

他在公署春茗酒會上致辭說，香港是中國不可分割的一部分，作為中央政府的一個特別行政區這個事實，沒有也不可能改變，任何人想要把香港從中國的土地上分割出去，變成獨立或半獨立實體，註定是癡心妄想。

「雖然修例風波還沒有平息，但是我相信香港一定能夠浴火重生，從大亂走向大治，重整行裝再出發，開啟一國兩制行穩致遠的新氣象」，他說。

(旺報 )