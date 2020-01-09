陸外交部特派員談香港 從大亂走向大治 22:192020/01/09 旺報 許昌平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 路透報導，中國外交部駐港公署特派員謝峰周五表示，儘管反送中風波仍未平息，但相信香港一定能夠浴火重生，從大亂走向大治，開啟一國兩制行穩致遠的新氣象。 他在公署春茗酒會上致辭說，香港是中國不可分割的一部分，作為中央政府的一個特別行政區這個事實，沒有也不可能改變，任何人想要把香港從中國的土地上分割出去，變成獨立或半獨立實體，註定是癡心妄想。 「雖然修例風波還沒有平息，但是我相信香港一定能夠浴火重生，從大亂走向大治，重整行裝再出發，開啟一國兩制行穩致遠的新氣象」，他說。 (旺報 ) #香港 #中國 #大治 #風波 #獨立 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸小間距LED顯示螢幕 崛起 04:102020/01/06 產業．科技 習近平要帶香港拚經濟 04:102020/01/06 時論廣場 新任中聯辦主任駱惠寧：冀港重回正軌 12:262020/01/06 兩岸 港中聯辦主任駱惠寧：對香港而言 「一國兩制」是最大優勢 11:572020/01/06 兩岸 中聯辦新主任駱惠寧 提三個確保 04:102020/01/07 兩岸要聞 製造脫勾、市場連結 04:102020/01/07 時論廣場 環時：望香港新年翻開新一頁 09:362020/01/07 兩岸 不再崇美 大陸年輕人被“洗腦”了嗎 15:182020/01/07 國際 央視、BBC聯手拍紀錄片 《中國的寶藏》展現代中國之美 20:532020/01/08 娛樂 布拉格提案 牽制陸5G布局 04:092020/01/09 論壇廣場 兩岸熱門新聞 陸央視前主持人芮成鋼近況曝光 傳年底將刑滿出獄 - 時政 挺一國兩制 吉國元首開先例 - 兩岸要聞 - 中國時報 環時社評：貿易戰 大陸須變得更強 - 兩岸 專家：大陸重構了網路能力 - 兩岸 廣東175名司機3556輛車被禁止參加春運 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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