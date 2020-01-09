台中市建築經營協會的「大師講座」，多年來深受建築業界好評。新任理事長邱名仕新春上任後、積極推動台中建築業界與國際接軌，今年首場「大師講座」力邀設計高雄「衛武營藝術文化中心」的「麥肯諾建築師事務所」技術總監福瑞索．凡德斯丁，9日暢談包括公共建設、社會住宅等作品，與現場逾百位建築相關同業分享設計經驗。

來自荷蘭的福瑞索．凡德斯丁，9日與台中建築業界分享全球建築觀點時表示，12年來過台灣近60次，看見台灣的進步與成長，近來台中市政府將斥資65億元興建「大巨蛋」，連辦兩場招商說明會，吸引很多建築師事務所與開發商，也期盼「麥肯諾建築師事務所」共襄盛舉，為中台灣打造一座亮眼又實用的公共建設地標。

福瑞索．凡德斯丁還說，他在世界各地走遍遍，發現台灣與全球各大城市有愈來愈多相似之處，如人口密度的挑戰，來往荷蘭和高雄之間，見識一座工業城市擴大到成完善商業城市，還有高鐵系統，城市風貌正在改變。

福瑞索．凡德斯丁建議台灣應像荷蘭一樣，朝向都市設計擁有更具體的設計方向，台灣都市設計較缺乏具體願景，正因土地資源有限，更應建構都市嶄新環境。

台中市建築經營協會理事長邱名仕表示，台中未來城市地景充滿想像空間，繼國家歌劇院後，目前正在如火如荼打造的水湳經貿園區新地標「台中綠美圖」；協會期許透過講座汲取靈感及經驗借鏡外，更刺激台中建築產業，為台中市提供新的生活形式。

邱名仕強調，今日透過「People．Place．Purpose」大師講座，近身一窺麥肯諾的建築詩哲與執業心路，揭開「技藝」與「詩」攜手並進的真理。不僅為2020一系列「大師講座」正式揭開首場序幕外，也象徵著台灣人民團體在推動建築文化上的努力，已受到國際上的認同與肯定。

福瑞索．凡德斯丁表示，一座建築的執行，具有改善和影響人居住環境的效用，以目前「麥肯諾建築師事務所」在台灣的作品，包括高雄衛武營，正在興建高雄火車站與永康台南圖書館，以及第一次在高雄興建的社會住宅案。

麥肯諾設計的作品不只是考量紀念性向度，而是常保一個信念-「公共空間是當地居民共同的知識材產，因此公共建築應尊重社會與自然環境」，強調建築必須考慮人的文化及價值、當地風土環境以及所需要的功能，並履行社會實踐並彰顯基地的多重文化與辨識性，把作品交織社會。

邱名仕表示，今日的大師講座不僅僅是一場關於建築的講座，而是以荷蘭設計到世界各地構築優秀建築的故事，跟著福瑞索．凡德斯丁的腳步到世界各地，看見豐富的文化風景。

(工商 )