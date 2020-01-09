聯徵中心每年對於執行「信用資訊安控」、「報送信用資料」、「信用資訊查詢」表現績優者，分別頒發「金安獎」、「金質獎」以及「金優獎」。除公開表揚績優機構之外，亦對績優人員給予實質獎勵。

華南銀行在強化信用資訊安全控管及報送資訊品質方面，獲主管機關及聯徵中心的肯定，日前於聯徵中心舉辦的「第十三屆金安獎及金質獎暨金優獎表揚大會」，獲選為執行「信用資訊安控」及「報送信用資料」的績優機構，並獲頒「金安獎」及「金質獎」雙獎肯定。

長期以來華南銀行秉持著「信賴、熱誠、創新」的經營理念，以客為尊，用心服務，在提供多元化產品服務的同時，深知信用資料之保密及正確性對客戶的重要性。

華南銀行為達信用資訊報送品質的正確、一致、完整、及時四大目標，持續強化資料建置完整及檢核機制之建立、嚴格控管降低資料品質不良發生機率、充分發揮團隊運作準時完成報送作業，藉以提升信用資訊可用性及可靠性，確保維護客戶權益及落實聯徵中心資訊互惠共享原則。

此外，在資訊安全控管作業方面，華南銀行鑒於信用資訊攸關客戶權益甚鉅，未來仍將持續藉由完善信用資訊查詢作業規範、強化查詢作業的流程控管、確實執行內部稽核制度、加強人員正確使用信用資訊之相關業務訓練，及透過制度的改善、系統的增修、強化內部查核重點等各方面，持續精進信用資訊控管作業，以善盡對顧客重要資訊的保密義務，讓客戶往來安心。

(工商 )