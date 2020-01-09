進入2020年，距離華人傳統農曆春節不到一個月，投信法人表示，此時正是進場布局大陸A股好時機。

根據統計，大陸A股近10年來幾乎都有所謂的紅包行情，也有人稱之為「春季躁動」，於春節過後一個月，勝率高達80％，其中利多因素包括外資北上流入資金持續創新高、企業新年展望帶給投資人信心、兩會前市場期待政策紅利發酵等等，尤其今年又是十四五規劃的重頭戲年，更讓人期待大陸官方將會端出什麼政策牛肉。

根據過去10年統計資料顯示，滬深300指數於春節後一個月，上漲機率達8成，平均報酬率約為3.70％；內地消費指數於春節後一個月，上漲機率亦為8成，平均報酬率約為3.92％，顯示抱股過年，之後通常都有不錯的回報。

兆豐國際中國內需A股基金經理人黃家慶表示，春節期間將帶動各項消費力道增強，有助於消費類股業績貢獻。2019年壓制A股企業盈利的幾個因素在2020年都將明顯減輕，在各種國家政策的奧援下，企業的經營成本有效降低，利潤獲得有效支撐，尤其是非金融企業，估計2020年非金融企業的盈利增速將從負轉正，且有雙位數成長，短期底部已漸明朗。

(工商 )