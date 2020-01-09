農曆新年將至，第一銀行為了體現攜手關懷弱勢團體之用心及實踐綠生活之精神，除持續透過「安得烈慈善協會-集食行善」計畫辦理「跨越120．愛FUN第一過好年」活動，以實際行動採購膳糧食物提供給全台弱勢家庭外，同時在去年「第一銀行120週年員工運動大會暨愛心園遊會」攤位商品收入提撥10％捐贈公益團體部分，特別額外再加碼總共捐贈120萬元，響應「愛家倍食物銀行-暖心年菜讓愛分享」專案，並動員了全台各區域志工人員，一同將年菜食物包送至全國各地區19家弱勢團體及410個家庭，希望透過擴大捐贈受益人數，有效傳遞愛的正能量至社會各個需要關懷的角落。

第一銀行長期落實在地關懷，與安得烈慈善協會持續關懷照顧弱勢孩童的用心與理念吻合，自2016年起即響應該慈善協會之貧童年菜補助計劃，讓全台各地區弱勢孩童家庭於年節期間獲得內含雞湯、臘肉、香腸、白米及麵條…等年節必需之食物年菜包，幫助弱勢家庭能在溫馨團圓氛圍中過個好年。

今年第一銀行除了贊助安得烈食物銀行膳糧食物包採購，提供360個家庭獲得食物包共度佳節外，更發起志工同仁們前往安得烈參與食物分類整理與裝箱，且為了擴大捐贈受益對象及規模，同時響應宜蘭愛加倍食物銀行「暖心年菜．讓愛分享」專案，認購「幸福套餐」50箱，提供50個弱勢家庭兒童最期待的豐盛營養團圓年夜飯。

另外，第一銀行特別再採購愛加倍食物銀行客製化年菜食物箱200箱，捐贈給台北巿基督之家大稻埕福音中心、中華視障安養福利協會、忠義育幼院、兒童福利中心、義光育幼院、新北市家庭扶助中心鶯歌服務處、基督教芥菜種會愛心育幼院、桃園巿觀音愛心家園、新竹巿愛恆啟能中心-慢飛兒庇護工場、台中巿慈馨兒少之家、惠明盲童育幼院、彰化縣小嶺頂愛啟兒關懷協會、基督教喜樂保育院、雲林縣一心育幼院、嘉義市修緣育幼院、台南市私立施恩教養院、高雄巿慈德育幼院、屏東縣心安草關懷協會、飛夢林家園等19家公益團體，捐贈對象遍及全台10餘縣巿，每一箱年菜食物就像是一份精心準備的禮物，透過志工服務，將愛心傳遞到社會上每一個需要關懷的角落。

第一銀行走過120年，持續以實際行動落實在地關懷，以愛延續各項公益活動，提供最溫暖實際的援助活動，除了善盡企業社會責任，也希望發揮拋磚引玉的精神，號召更多企業及愛心力量參與，為社會注入更多正向能量。

(工商 )