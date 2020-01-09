「2020渣打臺北公益馬拉松」進入倒數，距離1月19日正式賽事登場只剩10天，今年首創推出的「全馬企業公益接力」組別，號召企業組隊報名，接力完成全馬42公里，多達22家企業愛心響應，出錢又出力，以實際行動支持渣打馬拉松的公益精神。

主辦單位表示，報名「全馬企業公益接力」組的企業團隊，來自各行各業，每隊10萬元的報名費將協助Futuremakers全球公益計畫，提供16～35歲視障及弱勢青年追求夢想職業、翻轉未來的機會。

其中，演藝圈幕前幕後人員所組成的「從心出花」團隊，最為特別，成員之一的藝人唐從聖除了身體力行跑步做公益，19日賽事當日會準備500份雞胸肉，將送給視障跑者及陪跑員，為視障跑者加油打氣、補充能量。

唐從聖說，透過跑步一起做公益的感覺很棒，還能讓身體更健康，「當然很重要的是，也想鼓勵視障及弱勢青年相信就能做得到，堅持下去、夢想就會成真。」

渣打銀行公共事務暨行銷處/公關暨行銷長陳穎勳表示，渣打銀行期待透過Futuremakers全球公益計畫，進一步擴大社會影響力。今年首創的企業全馬公益接力，正是希望藉由各領域企業的參與及資源，鼓勵視障及弱勢青年勇於向夢想前進。

(工商 )