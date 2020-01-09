中央氣象局今(9)日表示，明(10)日、周六(11)兩天東北季風威力減弱，氣溫將回升；周六投票日除了東半部有局部性降雨機率外，各地大多為溫暖晴朗的天氣。

氣象局預報員官欣平表示，由於東北季風威力減弱，明天白天北部及東北部約24-25度；中南部26-27度；花東約23-24度，不過各地早晚溫差大，今晚到明天清晨東半部地區及南部地區低溫16至19度，其中中部以北地區水氣偏少，輻射冷卻效應下仍可能出現14、15度甚至更低的低溫。

官欣平指出，周六投票日會是溫暖舒適的好天氣，北部白天高溫約25-27度；中南部高溫可達26-28度；東半部約25-26度，不過雲層較厚緣故，有局部性降雨機率；周日(12)另一波東北季風再度增強，預計影響時間持續到下周一(13)。

官欣平說，這波東北季風伴隨的水氣充沛，北部及東半部地區有短暫雨機率發生，中南部山區也可能有局部短暫雨，其他地區雲量偏多，提醒民眾注意保暖。

環保署空氣品質預報顯示，明天環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件轉差，清晨及夜間風速較弱，中部近山區及南部污染物易累積，午後須留意中南部地區受光化作用影響致臭氧濃度上升；另外馬祖地區以及夜間清晨的中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路、航班也要多加注意。

明天宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級，北部、竹苗空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

(中時 )